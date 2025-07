Juventus bliski porozumienia z PSG. Zawodnik zmieni klub

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Juventus naciska na PSG ws. transferu Kolo Muaniego

Juventus nie zamierza rezygnować z pozyskania Randala Kolo Muaniego. Francuski napastnik, który spędził drugą część poprzedniego sezonu w Turynie na wypożyczeniu, pozostaje głównym celem ofensywnym Damiena Comolliego. Dyrektor sportowy Juventusu ma wysłać nową ofertę do PSG w przyszłym tygodniu.

Według doniesień „Gazzetty dello Sport” i „Tuttosport”, paryski klub otworzył się na formułę wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. PSG oczekuje, że warunki aktywujące wykup będą łatwe do spełnienia, a wartość całej transakcji ma sięgnąć od 40 do nawet 50 milionów euro.

Taka konstrukcja może odpowiadać Juventusowi, który nie chce od razu angażować pełnych środków transferowych. Jednak klub z Turynu musi liczyć się z konkurencją. Manchester United i Chelsea również bacznie obserwują sytuację 26-latka. Według „Gazzetty”, największe zagrożenie nadchodzi z Old Trafford, natomiast „Tuttosport” wskazuje na Chelsea jako najbardziej aktywną stronę z Premier League.

Jeśli Kolo Muani finalnie trafi do Manchesteru United, Juventus może natychmiast ruszyć po inny cel – Rasmusa Hojlunda. Duński napastnik miałby mniejsze szanse na grę po ewentualnym przyjściu Francuza do United, a jego powrót do Serie A, gdzie wcześniej grał w Atalancie, nie jest wykluczony.

