Juventus woli sprzedać gwiazdora Barcelonie niż klubom z Serie A

Na zdjęciu: Cristiano Giuntoli

Juventus szuka kupca na Federico Chiesę

FC Barcelona od dłuższego czasu poszukuje wzmocnienia na prawym skrzydle, a wśród potencjalnych celów pojawiały się nazwiska takie jak Nico Williams, Luis Diaz czy Kingsley Coman. Jednak trudna sytuacja finansowa klubu sprawia, że zakontraktowanie tych zawodników jest mało prawdopodobne. W tej sytuacji pojawiła się możliwość pozyskania Federico Chiesy, co mogłoby być idealnym rozwiązaniem dla katalońskiego klubu.

Chiesa, którego kontrakt z Juventusem wygasa w 2025 roku, nie doszedł jeszcze do porozumienia w sprawie jego przedłużenia, co otwiera drogę do transferu. Ponadto, gracz został skreślony przez nowego trenera Thiago Mottę. Juventus obawia się, że jeśli nie sprzedadzą zawodnika teraz, ryzykują utratę go za darmo pod koniec sezonu, szczególnie jeśli podpisałby on wstępny kontrakt z innym klubem już w styczniu. Przeprowadzka do Barcelony mogłaby zatem być korzystnym rozwiązaniem zarówno dla Juventusu, jak i dla samego zawodnika.

Dla Juventusu sprzedaż Chiesy do Barcelony miałaby dodatkową zaletę – zapobiegłaby jego potencjalnemu przejściu do bezpośredniego rywala w Serie A, takiego jak Inter Mediolan, który mógłby próbować pozyskać zawodnika za obniżoną kwotę lub poczekać do 2025 roku, aby zakontraktować go za darmo. Chiesa, mając 26 lat, nadal jest uważany za jeden z największych talentów włoskiego futbolu, co czyni go łakomym kąskiem na rynku transferowym.

