AS Roma widzi potrzebę wzmocnienia w niedalekiej przyszłości środka defensywy. Marzeniem trenera Jose Mourinho jest Jurrien Timber, który w ostatnich tygodniach robił furorę w reprezentacji Holandii.

Jose Mourinho prosił tego lata o wzmocnienia na środku obrony

AS Roma nie pozyskała żadnego zawodnika, ale ma się to zmienić już w niedalekiej przyszłości

Głównym celem włoskiego klubu jest defensor Ajaksu Amsterdam Jurrien Timber

Jose Mourinho zauroczony talentem 21-latka

Piłkarska kariera Jurriena Timbera w ostatnich miesiącach wprost eksplodowała. W poprzednim sezonie defensor stał się ważnym ogniwem w ekipie Ajaksu Amsterdam, a także doczekał się debiutu w seniorskiej kadrze Holandii. Obecnie trudno wyobrazić sobie wyjściowy skład krajowej reprezentacji bez obecności 21-latka, którym zachwyca się cały piłkarski świat. Minionego lata w swoich szeregach widział go Manchester United, lecz ten zdecydował się na podpisanie nowej umowy z mistrzem Holandii. Swój wybór tłumaczył potrzebą zdobycia większego doświadczenia przed wskoczeniem na najwyższy europejski poziom.

Talent Timbera dostrzegają już wszyscy. Włoskie media donoszą, że zauroczony jest nim sam Jose Mourinho, a jego ściągnięcie do Rzymu traktowane jest w kategoriach marzeń. Portugalczyk cieszy się bardzo mocną pozycją w klubie, którego władze starają się stworzyć mu jak najdogodniejsze warunki do pracy.

W ostatnich miesiącach Mourinho domagał się nowego środkowego obrońcy. Tego żądania spełnić się nie udało, lecz może się to zmienić już w kolejnych miesiącach. AS Roma celuje właśnie w Timbera, a wykupienie go z Amsterdamu stanowiłoby bardzo poważną inwestycję. Kontrakt Holendra obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, a on sam wyceniany jest na 45 milionów euro. Świetna dyspozycja na mistrzostwach świata w Katarze sprawi, że Ajax zażyczy sobie za niego jeszcze większych pieniędzy. Trudno zatem przewidywać, czy AS Roma będzie w stanie finansowo konkurować z europejskimi potęgami.

