Celtic FC w oficjalnym komunikacie potwierdził uzyskanie porozumienia z Legią Warszawa w sprawie transferu Josipa Juranovicia. Reprezentant Chorwacji po otrzymaniu między innymi pozwolenia na pracę zwiąże się ze szkockim klubem pięcioletnim kontraktem. Do nowego zespołu ma dołączyć na początku nadchodzącego tygodnia.

Celtic i Legia Warszawa osiągnęły porozumienie w sprawie definitywnego transferu Josipa Juranovicia

Reprezentant Chorwacji przenosi się do szkockiego klubu, z którym związany będzie przez pięć sezonów

Juranović nie wystąpi w rewanżowym meczu Legii Warszawa ze Slavią Praga w czwartej rundzie eliminacyjnej Ligi Europy

Josip Juranović piłkarzem Celtiku

Josip Juranović po dobrym sezonie w barwach Legii Warszawa i zaprezentowany się z dobrej strony podczas Euro 2020, zdecydował się zrobić kolejny krok w swojej karierze. 26-letni Chorwat przenosi się do Szkocji, gdzie będzie bronił barw Celtiku. Oby kluby w sobotnie popołudnie potwierdziły osiągnięcie porozumienia w sprawie transferu, którego kwota według nieoficjalnych informacji ma opiewać na trzy miliony euro. Sam piłkarz będzie występował w klubie z Glasgow przez pięć najbliższych sezonów.

🇭🇷 𝗝𝘂𝗿𝗮𝗻𝗼𝘃𝗶𝗰 𝗶𝘀 𝗮 𝗕𝗵𝗼𝘆 🟢🔥



We've reached an agreement to sign Croatian international, Josip Juranovic, subject to conditions! 🍀



Full details ⤵️#WelcomeJuranovic ✍️ — Celtic Football Club (@CelticFC) August 21, 2021

Juranović w zespole Legii spędził nieco ponad rok. Do zespołu mistrzów Polski trafił latem ubiegłego roku za 400 tysięcy euro z Hajduka Split. Do tej pory rozegrał w zespole Legii 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dwa gole. Jednego z nich zdobył w rozegranym w ubiegłym tygodniu meczu czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Europy ze Slavią Praga, który zakończył się remisem 2:2.

Czy Juranović zagra w rewanżu?

Odejście Juranovicia do Celtiku to niewątpliwie ogromne osłabienie drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicz. Szkocki klub w oficjalnym komunikacie poinformował, że Chorwat do nowych kolegów z drużyny dołączy już na początku przyszłego tygodnia. Oznacza to, że nie będzie do dyspozycji trenera Legii na rewanżowe spotkanie ze Slavią, które rozegrane zostanie w czwartek 26 sierpnia.