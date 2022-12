PressFocus Na zdjęciu: Josip Juranović

Josip Juranović zanotował wielki progres, odkąd dołączył do Celticu. Po udanych w wykonaniu Chorwata Mistrzostwach Świata w Katarze, 27-latek zwrócił uwagę tak wielkich klubów, jak FC Barcelona, Atletico Madryt, Manchester United czy Chelsea. Możliwe, że prawy obrońca odejdzie już zimą.

Josip Juranović prezentuje wysoką formę w barwach Celticu i reprezentacji Chorwacji

Po zakończeniu Mistrzostw Świata w Katarze po 27-latka zwróciły się wielkie marki

Były obrońca Legii może już zimą odejść do Barcelony, Atletico, Chelsea czy Manchesteru United

Były gracz Legii bohaterem dużego zimowego transferu?

Josip Juranović przeszedł długą drogę od lata 2020 roku. To wtedy zmienił Hajduk Split i po raz pierwszy trafił za granicę – do Legii Warszawa. Tam wyrobił sobie markę, która pozwoliła mu przenieść się do wielkiego Celticu.

W Glasgow rozwinął się jeszcze bardziej. Do tego stał się etatowym reprezentantem Chorwacji, co mocno wpłynęło na prestiż 27-latka. Prawy obrońca ma za sobą niezwykle udane Mistrzostwa Świata w Katarze. Nie wystąpił tylko w jednym meczu swej kadry i to z powodu kontuzji. Z turnieju wrócił z brązowym medalem. Teraz może wykonać kolejny wielki krok w swojej karierze.

Sky Sports przekonuje bowiem, że FC Barcelona uczyniła z Juranovicia priorytet na zimowe okienko transferowe. Duma Katalonii na gwałt potrzebuje wybieganego i będącego w dobrej formie prawego obrońcę. Sprowadzenie Chorwata wcale nie będzie takie łatwe dla hiszpańskiego giganta. Interesują się nim bowiem również Atletico Madryt i dwa kluby Premier League. Wcześniejsze doniesienia łączyły 27-latka z Chelsea i Manchesterem United, można zatem założyć, że to o nich piszą dziennikarze Sky Sports. Celtic najchętniej przedłużyłby ze swym podopiecznym umowę. Co prawda obecna obowiązuje aż do 2026 roku, ale The Bhoys zdają sobie sprawę ze wzrostu wartości rynkowej defensora. Szkotom trudno będzie jednak rywalizować z najpotężniejszymi klubami czołowych lig.

Juranović przed startem mundialu rozegrał 15 spotkań dla Celticu w tym sezonie. Zanotował w nich gola i asystę.

Zobacz też: Agent gwiazdy Juve nie wyklucza zimowego transferu.