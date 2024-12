Tottenham zagiął parol na gwiazdę Borussii Dortmund

MatchDay Images Limited / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou i Nuri Sahin

Julian Brandt przykuł uwagę Tottenhamu Hotspur

W ostatnich dniach Tottenham Hotspur nie zawodzi, wygrywając z Manchesterem United 4:3 w Pucharze Ligi Angielskiej i pokonując Southampton 5:0 w Premier League. Jednak analizując cały sezon, można wywnioskować, że drużyna Kogutów jest bardzo nieregularna. Dlatego zespołowi prowadzonemu przez Ange Postecoglou przydałyby się wzmocnienia składu. Niewykluczone, że włodarze londyńczyków wybiorą się na zakupy do Niemiec.

Według najnowszych informacji przekazanych przez portal “FootballTransfers.com” na celownik Tottenhamu Hotspur trafił bowiem Julian Brandt. Zawodnik Borussii Dortmund jest jednym z najlepszych pomocników w całej Bundeslidze, więc nikogo nie dziwi fakt, że pod lupą mają go europejscy giganci. Gdyby 48-krotny reprezentant Niemiec zdecydował się na przeprowadzę do Londynu, to po raz pierwszy w swojej karierze opuściłby ojczyznę.

Julian Brandt z powodzeniem przywdziewa koszulkę Borussii Dortmund od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park za 25 milionów euro z Bayeru Leverkusen. Jego dotychczasowy bilans w drużynie BVB to 234 spotkania, 42 bramki i 55 asyst. Wcześniej urodzony w Bremie piłkarz szkolił się w akademiach Wolfsburga oraz SC Borgfeld, którego jest wychowankiem. Wartość rynkowa ofensywnego pomocnika wynosi 35 milionów euro.

Kontrakt Juliana Brandta z Borussią Dortmund obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku.