Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

FC Barcelona nie sprzeda Julesa Kounde

Jules Kounde jest jednym z najlepszych zawodników Barcelony w obecnym sezonie. Znakomita dyspozycja prawego obrońcy nie przechodzi bez uwagi europejskich gigantów. Piłkarz, który świetnie czuje się również w środku defensywy, już od dawna jest łączony z przenosinami do Premier League. W ostatnim czasie wrócił temat przeprowadzki 26-latka do Chelsea, ale wszystko wskazuje na to, że londyńczycy ostatecznie obejdą się smakiem.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości 40-krotnego reprezentanta Francji ujawnił bowiem Ekrem Konur. Według tureckiego dziennikarza włodarze Dumy Katalonii nawet nie rozważają sprzedaży Julesa Kounde, który w aktualnej kampanii odgrywa kluczową rolę w ekipie prowadzonej przez Hansiego Flicka. Podczas trwającego sezonu wahadłowy rozegrał 17 meczów, zdobył 1 bramkę i zanotował 4 ostatnie podania.

Jules Kounde z powodzeniem występuje w barwach Barcelony od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Camp Nou za 50 milionów euro z Sevilli. Choć wychowanek Girondins Bordeaux nie zachwycał na początku swojego pobytu w stolicy Katalonii, to z miesiąca na miesiąc prezentował się coraz lepiej, by teraz stać się czołową postacią zespołu Blaugrany. Kontrakt Francuza z Barcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia mierzącego 180 cm zawodnika na 55 mln euro.