Real wykluczył transfer gwiazdora. Nie jest zainteresowany

Independent Photo Agency Srl / Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Carlo Ancelotti

Rodri nie przejdzie do Realu Madryt

Rodri po zdobyciu Złotej Piłki udzielił kilku wywiadów hiszpańskim mediom. W ostatnim czasie defensywny pomocnik wziął udział w audycji radiowej “El Larguero”, gdzie został zapytany o potencjalny transfer do Realu Madryt. – Kiedy dzwoni najlepszy i najbardziej utytułowany klub w historii, to musisz wysłuchać propozycji – odpowiedział gwiazdor Manchesteru City. Jednak wydaje się, że taka przeprowadzka nie dojdzie do skutku.

Jose Felix Diaz z hiszpańskiego dziennika “MARCA” poinformował, że Królewscy nie są bowiem zainteresowani sprowadzeniem zwycięzcy Złotej Piłki. 57-krotny reprezentant Hiszpanii ma już 28 lat, a ponadto zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, co może negatywnie wpłynąć na jego dyspozycję w przyszłości. Zdaniem Realu Madryt pozyskanie Rodriego byłoby zbyt ryzykownym ruchem, biorąc pod uwagę ogromną kwotę transakcji.

Hiszpański zawodnik z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy The Citizens od lipca 2019 roku, gdy przeprowadził się na Etihad Stadium za 70 milionów euro z Atletico Madryt. Mierzący 191 centymetrów pomocnik jest jednym z najlepszych piłkarzy w całej Premier League. 28-latek może pochwalić się czterokrotnym mistrzostwem Anglii. Rodri w barwach Manchesteru City rozegrał łącznie 260 meczów, strzelił 26 goli, a także zaliczył 30 asyst.

Defensywny pomocnik jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 130 milionów euro.