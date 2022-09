PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Młody Anglik z Borussii Dortmund jest jednym z głównych celów transferowych Realu Madryt na najbliższe letnie okienko transferowe. Według dziennika „Marca”, klub ze stolicy Hiszpanii krok po kroku zbliża się do pozyskania środkowego pomocnika, o którego zabiega pół Europy.

Jude Bellingham będzie łakomym kąskiem na rynku transferowym

O środkowego pomocnika zabiega m.in. Real Madryt oraz Liverpool

Wiele wskazuje na to, że 19-latek chce trafić do ekipy „Królewskich”

Real Madryt poprosił Bellinghama o nieprzedłużanie kontraktu z BVB

Florentino Perez od jakiegoś czasu stara się dokonywać przyszłościowych transferów – na Estadio Santiago Bernabeu w ostatnich latach przeprowadzili się tacy zawodnicy jak Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Eduardo Camavinga oraz Aurelien Tchouameni. Już niedługo do grona tej bardzo zdolnej młodzieży dołączyć może Jude Bellingham, którego włodarze „Los Blancos” śledzą od dawna. Wraz z końcem sezonu wygasają kontrakty Toniego Kroosa, Daniego Ceballosa oraz Luki Modricia i choć Chorwat niemal na pewno przedłuży swoją umowę, to niestety młodszy już nie będzie.

El Madrid se pone manos a la obra para fichar a Bellingham https://t.co/Myg7oNg4Ys — FichajesMARCA (@Marcatransfer) September 26, 2022

Real Madryt podobno poprosił Jude’a Bellinghama o nieprzedłużanie kontraktu z Borussią Dortmund, bo prędzej czy później się po niego zgłosi. Zawodnik dotrzymał słowa, a jego umowa wygasa 30 czerwca 2025 roku. Młody Anglik nie słucha ofert od innych klubów, ale szczególnym przypadkiem jest Liverpool, który obok „Królewskich” ma największe szanse na ściągnięcie 15-krotnego reprezentanta „Synów Albionu”. Dziennik „Marca” dodaje, że ostatnie gesty Bellinghama mogą sugerować, że 19-latek chce przejść do Realu Madryt.

Ostatnio wyciekła informacja, że BVB będzie oczekiwać za kartę zawodniczą swojej gwiazdy nawet 150 mln euro. Przyjacielskie stosunki pomiędzy Florentino Perezem a Hansem-Joachimem Watzke mogą pomóc trochę zmniejszyć tę astronomiczną kwotę. Były pomocnik Birmingham City w 10 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 3 bramki. Jego wartość rynkowa szacowana jest na 90 milionów euro.

