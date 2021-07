Manchester United podjął decyzję ws. przyszłości Maty

Juan Mata w nadchodzącym sezonie nadal będzie występował w Manchesterze United. Obie strony doszły do porozumienia w sprawie podpisania nowego kontraktu.

Manchester United poinformował o podpisaniu nowego kontraktu z Juanem Matą

Umowa 33-letniego Hiszpana obowiązywać będzie do czerwca 2022 roku

Dla Maty będzie to już dziewiąty sezon w klubie z Old Trafford

Juan Mata podpisał nowy kontrakt z Manchesterem United

Dotychczasowa umowa 33-letniego Hiszpana wygasła z końcem czerwca. Negocjacje w sprawie kontynuowania współpracy zakończyły się jednak porozumieniem. W piątek Manchester United poinformował o podpisaniu nowego rocznego kontraktu z Juanem Matą. Oznacza to, że piłkarz pozostanie w klubie z Old Trafford do czerwca 2022 roku.

Juan Mata do Manchesteru United trafił w styczniu 2014 roku za prawie 45 miliony euro z londyńskiej Chelsea, w której spędził 2,5 roku. Od tamtej pory hiszpański pomocnik rozegrał w zespole Czerwonych Diabłów 273 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 51 bramek i dokładając do tego 47 asyst.

W ostatnim sezonie Mata zdecydowanie rzadziej pojawiał się na boisku, rozgrywając łącznie tylko 18 spotkań. Ostatecznie jednak sztab szkoleniowy Manchesteru United, z menedżerem Ole Gunnarem Solskjaerem na czele, zdecydował się na zatrzymanie doświadczonego Hiszpana w drużynie. Tym samym już wkrótce Mata będzie mógł rozpocząć swój dziewiąty sezon na Old Trafford.

