Jović wciąż się waha. Niejasna przyszłość Serba

Luka Jović to jeden z graczy, którego przyszłość w Milanie jest bardzo niepewna. Dziennikarz Matteo Moretto przekazał, że zawodnikiem zainteresował się Zenit Sankt Petersburg.

Luka Jović znalazł się na celowniku Zenitu Sankt Petersburg

Luka Jovic to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników w Milanie w ostatnim czasie. Zawodnik do ekipy z San Siro dołączył latem minionego roku i pozostawił po sobie całkiem niezłe wrażenie. Następstwem tego jest to, że znajdują się chętni na transfer z udziałem 26-latka.

Dziennikarz Matteo Moretto przekazał, że 35-krotny reprezentant Serbii znalazł się na radarze Zenitu Sankt Petersburg. Ponadto zawodnikiem zainteresowały się również kluby z Arabii Saudyjskiej. Chociaż konkretne wieści w tej sprawie nie są dokładnie znane.

Kilka tygodni temu Milan miał z kolei podjąć decyzję o przedłużeniu umowy z piłkarzem. Jović jednak jeszcze nie przystał na nowy kontakt, prosząc o czas. Zawodnik jednocześnie liczy na to, że przedstawiciele Rossonerich wyjaśnią mu, jaką widza dla niego rolę. Pełnomocnicy zawodnika doradzają mu natomiast, aby kontynuował swoją karierę w mediolańskim zespole.

W najbliższym czasie ma dojść do kolejnych spotkań otoczenia Jovicia z władzami Milanu. Po nich przyszłość piłkarza powinna zostać wyjaśniona. W ostatniej kampanii Jović wystąpił łącznie w 30 spotkaniach. Zdobył w nich dziewięć bramek i zaliczył jedną asystę. Obecne porozumienie zawodnika z klubem z Serie A obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Niemniej jest w niej zapisana opcja przedłużenia o kolejne trzy lata.

