Joshua Zirkzee chce opuścić Manchester United. Napastnik blisko nowego klubu

Joshua Zirkzee nie ma przyszłości w Manchesterze United. Według "La Gazzetta dello Sport", AS Roma naciska na wypożyczenie holenderskiego napastnika.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

AS Roma chce pozyskać Joshuę Zirkzee

Joshua Zirkzee występuje w Manchesterze United od 2024 roku, kiedy to trafił na Old Trafford z Bolonii za 42 miliony euro. Jego kariera w Premier League nie układa się jednak po myśli. O ile w pierwszym sezonie dostawał jeszcze cenne minuty, tak teraz pod wodzą Rubena Amorima znajduje się na dalszym planie.

Napastnik jest niezadowolony ze swojej pozycji w zespole i coraz poważniej myśli o powrocie do Serie A, gdzie wcześniej błyszczał. AS Roma może okazać się jego głównym kierunkiem. Klub zmaga się z ogromnym kryzysem kadrowym w ofensywie, a kontuzja Artema Dowbyka, uraz ścięgna uda, który może wykluczyć go aż do początku 2026 roku, dodatkowo pogorszyła sytuację.

Zirkzee mógłby od razu wskoczyć do pierwszej jedenastki i pełnić rolę lidera ataku, a dzięki znajomości ligi nie potrzebowałby długiej aklimatyzacji. Choć sam zawodnik jest otwarty na powrót do Włoch, jego agent wciąż analizuje również opcje w Premier League.

Według doniesień Zirkzee znajduje się na radarze West Hamu United, walczącego o utrzymanie. Wiceprezes Romy, Ryan Friedkin miał już odbyć wstępne rozmowy dotyczące transferu Holendra. W tym sezonie Zirkzee rozegrał zaledwie pięć spotkań i łącznie spędził na boisku dokładnie 90 minut.