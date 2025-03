Joshua Kimmich wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Zdaniem brytyjskiego serwisu CaughtOffside.com Chelsea dołączyła do Paris Saint-Germain oraz Arsenalu w wyścigu o podpis defensywnego pomocnika.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Joshua Kimmich celem transferowym Chelsea

Wiele wskazuje na to, że Joshua Kimmich ostatecznie nie przedłuży wygasającego kontraktu z Bayernem Monachium. Przypomnijmy, iż umowa między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. W ostatnim czasie niemiecki klub zerwał rozmowy kontraktowe ze swoim gwiazdorem, ponieważ ten zwlekał z podjęciem decyzji. Niewykluczone, że negocjacje zostaną wznowione, aczkolwiek w tym momencie kapitanowi reprezentacji Niemiec jest bliżej do odejścia niż pozostania.

W poprzednich dniach Joshua Kimmich był przymierzany do Paris Saint-Germain oraz Arsenalu, a jak się teraz okazuje, wymienieni giganci będą musieli zmierzyć się z konkurencją. Z najnowszych informacji przekazanych przez portal “CaughtOffside.com” wynika bowiem, że chrapkę na zakontraktowanie doświadczonego zawodnika ma również Chelsea. Włodarze londyńskiego potentata zdają sobie sprawą, że ewentualne pozyskanie 30-latka na podstawie wolnego transferu jest nie lada okazją rynkową.

Defensywny pomocnik, który równie dobrze może zagrać na pozycji prawego obrońcy, z powodzeniem występuje w barwach ekipy Die Roten od lipca 2015 roku, gdy trafił na Allianz Arenę za 8,5 miliona euro z innej niemieckiej drużyny – Stuttgartu. W aktualnym sezonie Joshua Kimmich rozegrał 36 meczów, strzelił 1 gola i zaliczył 10 asyst. Wartość rynkowa mierzącego 177 centymetrów piłkarza wynosi około 50 milionów euro.