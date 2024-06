Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Joselu

Joselu odchodzi z Realu Madryt. Zagra w Arabii Saudyjskiej

Wydawało się, że Real Madryt po bardzo udanym sezonie w wykonaniu Joselu, wykupi 34-letniego napastnika z Espanyolu Barcelona. Królewscy byli zdecydowani na taki ruch, zwłaszcza że kwota tej transakcji wyniosłaby tylko 1,5 miliona euro. Zdanie w sprawie przyszłości w ostatniej chwili zmienił jednak sam piłkarz, który po rocznym wypożyczeniu nie będzie kontynuował swojej kariery na Santiago Bernabeu – podaje Miguel Angel Diaz z hiszpańskiej rozgłośni radiowej “COPE”.

Mierzący 191 centymetrów wzrostu snajper zdaje sobie sprawę, że w przyszłej kampanii nie otrzymałby zbyt wielu minut, ponieważ do drużyny Los Blancos dołączą Kylian Mbappe oraz Endrick. Wszystko wskazuje na to, że Joselu skorzysta z okazji, aby podpisać wysoki kontrakt w Arabii Saudyjskiej. Na razie nie wiadomo, do którego klubu dołączy jedenastokrotny reprezentant Hiszpanii, który od dawna wzbudza poważne zainteresowanie tamtejszych zespołów.

Warto dodać, że w tym samym kierunku powędruje także Nacho Fernandez. Kapitan Realu Madryt podobno parafował już umowę z beniaminkiem Saudi Professional League, Al-Qadsiah. Obaj zawodnicy na Półwyspie Arabskim mogą liczyć na ogromny wzrost zarobków.

Joselu miniony sezon zakończył z 17 golami i 3 asystami na koncie. Doświadczony napastnik został bohaterem Królewskich w rewanżowym starciu półfinałowym Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, gdy w końcówce meczu dwukrotnie pokonał Manuela Neuera.