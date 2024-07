Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dusan Tadić

Dusan Tadić wzbudził zainteresowanie Al-Qadsiah

W letnim okienku transferowym do ligi saudyjskiej powędrowało już kilka gwiazd – Moussa Diaby dołączył do Al-Ittihad, Bento wzmocnił szeregi Al-Nassr, a Pierre-Emerick Aubameyang przeszedł do Al-Qadsiah.

Niewykluczone, że śladami wspomnianych piłkarzy podąży gwiazda Fenerbahce Stambuł – Dusan Tadić. Jak podaje Ekrem Konur w mediach społecznościowych, doświadczony zawodnik może bowiem zostać klubowym kolegą popularnego Auby. Al-Qadsiah przygotowuje ofertę za 35-letniego Serba, a propozycja beniaminka Saudi Professional League ma opiewać na 6 milionów euro.

Ciężko powiedzieć, czy takie pieniądze przekonają tureckiego giganta do sprzedaży wszechstronnego piłkarza. Wydaje się, że Saudyjczycy musieliby wyłożyć na stół zdecydowanie większą kwotę, co nie jest wykluczone.

111-krotny reprezentant Serbii to kluczowy zawodnik Fenerbahce Stambuł, do którego trafił w połowie 2023 roku. Piłkarz, mogący zagrać w środku pola i na skrzydle, w poprzednim sezonie rozegrał łącznie 56 meczów, zdobył 16 bramek oraz zaliczył 16 asyst.

35-latek równie dobrze rozpoczął nową kampanię – w eliminacjach do fazy ligowej Ligi Mistrzów popisał się dwoma ostatnimi podaniami do kolegów.

Przypomnijmy, że trenerem drużyny Żółtych Kanarków od kilku tygodni jest Jose Mourinho. Portugalczyk zapewne chciałby zatrzymać Dusana Tadicia w swoim składzie.