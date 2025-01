Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Jose Angel Carmona przykuł uwagę Atletico Madryt

Atletico Madryt może pochwalić się 13 zwycięstwami z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Mimo że zespół Los Rojiblancos jest w doskonałej formie, to Diego Simeone uważa, iż jego drużynie przydałaby się wzmocnienia po to, by z powodzeniem rywalizować na kilku frontach. Argentyński szkoleniowiec podobno chciałby zwiększyć rywalizację na pozycji prawego obrońcy, gdzie obecnie dysponuje tylko Nahuelem Moliną, choć w razie potrzeby w tym sektorze boiska może zagrać również Marcos Llorente.

Jak poinformował hiszpański serwis “TodoFichajes.com”, Jose Angel Carmona wzbudził zainteresowanie Atletico Madryt. 22-letni prawy obrońca na co dzień występuje w Sevilli, w której od jakiegoś czasu odgrywa kluczową rolę. Wychowanek andaluzyjskiej drużyny kilka miesięcy temu przedłużył swój kontrakt, związując się z ekipą Los Nervionenses umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. Za bocznego defensora byłoby trzeba zapłacić 30 milionów euro, co wynika z klauzuli odstępnego.

Gdyby stołecznemu klubowi nie udało się sfinalizować transferu Jose Angela Carmony, to Atletico Madryt ma już alternatywę. Jest nią Arnau Martinez, który błyszczy w barwach Girony. Diego Simeone bardzo ceni obu zawodników, więc ciężko powiedzieć, który z wymienionych piłkarzy ma większe szanse na przeprowadzkę na Estadio Metropolitano. W tym momencie ekipa Los Colchoneros zajmuje 2. miejsce w tabeli La Ligi, ale rozegrała mecz mniej od prowadzącego Realu Madryt.