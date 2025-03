fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal powalczy z Liverpoolem. Celem wielki talent

Liverpool szuka defensora pod kątem kolejnego sezonu. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Virgila van Dijka, który w dalszym ciągu nie przedłużył wygasającej umowy i z każdym tygodniem zbliża się do odejścia. Może się okazać, że nie będzie to jedyna strata giganta z Anfield, gdyż media łączą z hitowym transferem również Ibrahimę Konate. Francuski stoper cieszy się zainteresowaniem Realu Madryt oraz Paris Saint-Germain. Oba te kluby chcą wykorzystać sytuację i sprowadzić go w promocyjnej cenie, gdyż kontrakt z The Reds jest ważny tylko do 2026 roku.

Wobec tych trudności Liverpool planuje transfer nowego piłkarza. Kandydatem jest Jorrel Hato, który od dawna uchodzi za jeden z największych talentów na świecie. Mimo młodziutkiego wieku, ma już na koncie sześć występów w seniorskiej kadrze Holandii. Jest również kluczową postacią defensywy Ajaksu Amsterdam. Cechuje się wszechstronnością, gdyż z powodzeniem może występować zarówno na środku defensywy, jak i na lewym boku.

Okazuje się, że nie tylko Liverpool przygotowuje się do walki o jego względy. “TEAMtalk” sugeruje, że na transfer Hato liczy również Arsenal. Klub z Emirates Stadium znajduje się w podobnym położeniu, gdyż nie jest pewny zatrzymania Williama Saliby. Hato byłby przede wszystkim opcją na kolejne lata, choć już teraz prezentuje bardzo wysoki poziom.