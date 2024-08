SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jordan Ayew

Jordan Ayew na liście życzeń Leicester City

Leicester City po roku absencji wraca do Premier League. „Lisy” jako beniaminek Premier League ostro zabrały się do roboty podczas letniego okienka transferowego, aby optymalnie wzmocnić zespół. Klub King Power Stadium dopiął już jedno ciekawe wzmocnienie, a mianowicie zakontraktował Bobby’ego De Cordova-Reida. Jak się okazuje, może to nie być jedyny ofensywny gracz, który trafi do drużyny Steve’a Coopera.

Z informacji przekazanych przez serwis „Evening Standard” dowiadujemy się, że Leicester City zarzucił sieć na weterana boisk Premier League. W kręgu zainteresowań „Lisów” bowiem znalazł się Jordan Ayew. Reprezentant Ghany obecnie przebywa w trudnym położeniu, a jego transfer wisi w powietrzu. 32-latek nie znajduje się w planach Crystal Palace, które planuje spieniężyć jego odejście. Beniaminek zatem ma otwartą drogę, aby pozyskać wychowanka Olympique Marsylii.

Jordan Ayew w minionym sezonie pełnił niezwykle ważną rolę w drużynie z Selhurst Park. Doświadczony napastnik w barwach „Orłów” zaliczył w poprzedniej kampanii aż 37 występów. 32-latek może pochwalić się całkiem dobrymi statystykami, bowiem udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć osiem asyst.

Sprawdź także: Crystal Palace wzmocni senegalski skrzydłowy