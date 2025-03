Jobe Bellingham, brat Jude'a, wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Jak podaje brytyjski serwis Football Insider, Tottenham Hotspur dołączył do walki o podpis 19-letniego pomocnika, który uchodzi za wielki talent.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Jobe Bellingham coraz bliżej transferu do Premier League

Jobe Bellingham bez wątpienia ma piłkarskie geny, a eksperci wróżą mu taką karierę, jaką zrobił jego brat – Jude. Przypomnijmy, że 21-letni ofensywny pomocnik na co dzień przywdziewa koszulkę Realu Madryt, z którym zdążył już wygrać Ligę Mistrzów. Natomiast dwa lata młodszy Jobe gra w drugoligowym Sunderlandzie, aczkolwiek niedługo młodzieniec może zmienić otoczenie. Według mediów utalentowany 19-latek wzbudza bowiem coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym.

Z najnowszych informacji brytyjskiego portalu “Football Insider” wynika, że środkowy pomocnik znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur. Włodarze Kogutów zdają sobie sprawę, że młodzieżowy reprezentant Anglii ma ogromny potencjał i chce uprzedzić konkurencję w walce o zakontraktowanie piłkarza. W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, iż chrapkę na sprowadzenie Jobe’a Bellinghama ma również inny londyński klub, a mianowicie Chelsea, która słynie ze świetnego skautingu.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Mierzący 191 centymetrów zawodnik z powodzeniem występuje w barwach Sunderlandu od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Stadium of Light za niespełna 2 miliony euro z Birmingham City. Zdolny Anglik w koszulce drużyny Czarnych Kotów rozegrał łącznie 81 meczów, zdobył 11 bramek i zaliczył 4 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na 18 milionów euro, choć klub z Championship liczy na większy zarobek ze sprzedaży swojej gwiazdki. Kontrakt Jobe’a Bellinghama z drugoligowcem obowiązuje do 2028 roku.