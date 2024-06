Jobe Bellingham przed głośnym transferem

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Tottenham i Crystal Palace w grze. Jobe Bellingham przed transferem

Wszyscy aktywni kibice piłkarscy kojarzą Jude’a Bellinghama z Realu Madryt. Natomiast niebawem na szerokie wody może wypłynąć jego brat, który rozegrał pełny sezon w barwach Sunderlandu. Okazuje się, że o pomocnika walczą dwa cenione kluby Premier League.

Jobe Bellingham jest uznawany za wielki talent, ale raczej nie podąży identyczną ścieżką, jak jego starszy brat. Jude zaczynał zmagania w Brimingham, a potem przeniósł się do Borussii Dortmund. Natomiast 18-latek odrzucił możliwość przenosin do Niemiec, chcąc zostać w Anglii.

Serwis The Guardian poinformował, że aktualnie o transfer Jobe’a Bellinghama walczą Tottenham i Crystal Palace. Cena przenosin ma się zakręcić w okolicach 20 milionów funtów, a więc nie jest to aż tak wygórowana kwota. Jeśli 18-latek rozwinie się w podobny sposób do brata, to za jakiś czas będzie można na nim naprawdę potężnie zarobić.

W sezonie 2023/2024 Jobe Bellingham rozegrał 45 meczów w wymagających rozgrywkach Championship. Środkowy pomocnik zdobył w nich siedem goli i zanotował asystę. Wyjątkowa wszechstronność zawodnika spowodowała wzrost zainteresowania jego osobą. Wydaje się, że już niebawem będzie można podziwiać 18-latka na boiskach Premier League.

