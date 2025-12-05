Real zainteresowany gwiazdorem PSG. Na stole 150 milionów euro

11:54, 5. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Fichajes.net

Real Madryt wziął na swój radar pomocnika PSG, Joao Nevesa. Hiszpański klub jest gotowy zapłacić około 150 milionów euro - donosi portal Fichajes.net.

Joao Neves przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt wciąż nie poradził sobie ze stratą Toniego Kroosa, który zakończył karierę po sezonie 2023/2024. W kadrze drużyny Królewskich nadal brakuje kreatywnego pomocnika potrafiącego utrzymać równowagę między defensywą a ofensywą.

Stołeczny gigant od dłuższego czasu analizuje rynek w poszukiwaniu idealnego kandydata i wiele wskazuje na to, że może znaleźć go wśród gwiazd Paris Saint-Germain. Włodarze hiszpańskiego potentata od dawna obserwują bowiem Vitinhę, a teraz na ich celownik podobno trafił kolejny piłkarz paryskiej ekipy. Z najnowszych informacji serwisu „Fichajes.net” wynika, iż tym razem na radarze Realu Madryt wylądował Joao Neves.

Wszechstronny Portugalczyk prezentuje w obecnej kampanii znakomitą formę, czym przykuł uwagę działaczy ze stolicy Hiszpanii. Według wspomnianego źródła 15-krotni zdobywcy Ligi Mistrzów zdają sobie sprawę, że taki transfer wymagałby ogromnych nakładów finansowych, dlatego szykują ofertę opiewającą na około 150 milionów euro.

Etatowy reprezentant Portugalii występuje w barwach PSG od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się do Paryża z Benfiki Lizbona za niespełna 66 milionów euro. Neves w tych rozgrywkach rozegrał 11 spotkań, zdobył 6 bramek i zanotował 1 asystę, imponując bardzo wysoką dyspozycją. Kontrakt 21-latka obowiązuje do połowy 2029 roku, co stawia francuski klub w uprzywilejowanej pozycji podczas ewentualnych negocjacji z Realem Madryt.