Real zainteresowany gwiazdorem PSG. Na stole 150 milionów euro

Joao Neves przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt wciąż nie poradził sobie ze stratą Toniego Kroosa, który zakończył karierę po sezonie 2023/2024. W kadrze drużyny Królewskich nadal brakuje kreatywnego pomocnika potrafiącego utrzymać równowagę między defensywą a ofensywą.

Stołeczny gigant od dłuższego czasu analizuje rynek w poszukiwaniu idealnego kandydata i wiele wskazuje na to, że może znaleźć go wśród gwiazd Paris Saint-Germain. Włodarze hiszpańskiego potentata od dawna obserwują bowiem Vitinhę, a teraz na ich celownik podobno trafił kolejny piłkarz paryskiej ekipy. Z najnowszych informacji serwisu „Fichajes.net” wynika, iż tym razem na radarze Realu Madryt wylądował Joao Neves.

Wszechstronny Portugalczyk prezentuje w obecnej kampanii znakomitą formę, czym przykuł uwagę działaczy ze stolicy Hiszpanii. Według wspomnianego źródła 15-krotni zdobywcy Ligi Mistrzów zdają sobie sprawę, że taki transfer wymagałby ogromnych nakładów finansowych, dlatego szykują ofertę opiewającą na około 150 milionów euro.

Etatowy reprezentant Portugalii występuje w barwach PSG od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się do Paryża z Benfiki Lizbona za niespełna 66 milionów euro. Neves w tych rozgrywkach rozegrał 11 spotkań, zdobył 6 bramek i zanotował 1 asystę, imponując bardzo wysoką dyspozycją. Kontrakt 21-latka obowiązuje do połowy 2029 roku, co stawia francuski klub w uprzywilejowanej pozycji podczas ewentualnych negocjacji z Realem Madryt.