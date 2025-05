Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Joan Garcia wybrańcem Barcelony. Jest rozchwytywany

Kontrakt Wojciecha Szczęsnego z Barceloną obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku i nadal nie wiadomo, czy strony będą kontynuowały współpracę w kolejnej kampanii. 35-letni Polak poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością, a kluczową decyzję podejmie w porozumieniu z najbliższą rodziną. Gdyby doświadczony bramkarz ostatecznie nie złożył parafki pod nową umową, to latem włodarze świeżo upieczonego mistrza La Ligi będą zmuszeni sprowadzić nowego golkipera.

Jak poinformował Alex Pintanel z hiszpańskiego portalu „Relevo.com”, FC Barcelona znalazła idealnego kandydata i jest nim Joan Garcia, który na co dzień stoi między słupkami pobliskiego Espanyolu. 24-letni bramkarz pokazał w obecnym sezonie, że jest jedynym z najlepszych fachowców w La Lidze, co przykuwa uwagę wielu gigantów ze Starego Kontynentu. Klauzula odstępnego młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii wynosi tylko 25 milionów euro, co jest okazją rynkową.

Agenci zawodnika podobno namawiają go do przeprowadzki na Camp Nou, aczkolwiek sam piłkarz podobno skłania się ku przenosinom do Premier League. Sytuację mierzącego 191 centymetrów golkipera monitorują bowiem także Arsenal oraz Aston Villa. W zakończonej kampanii Joan Garcia rozegrał 38 meczów, wpuścił 51 goli i zachował 8 czystych kont. Młody bramkarz szczególnie zaimponował w starciu Espanyolu Barcelona z Realem Madryt (1:0). Ekipa Papużek zakończyła sezon na 14. miejscu w tabeli La Ligi.