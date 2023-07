fot. Imago / Shaun Brooks / Action Plus Na zdjęciu: Harry Maguire

Nowe wieści pojawiły się w sprawie przyszłości Harry’ego Maguire’a

Anglik według informacji Goal.com znajduje się na celowniku Chelsea

Klub z Londynu moze być gotowy wyłożyć na transakcję 35 milionów euro

Chelsea zainetersowana obrońcą Man Utd

Harry Maguire trafił do Manchesteru United latem 2019 roku. Zawodnik aktualnie ma kontrakt ważny z klubem z Old Trafford do końca czerwca z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Serwis Goal.cm przekonuje natomiast, że zainteresowana zawodnika może być Chelsea. Maguire ma zostać wyceniony na 35 milionów euro.

Angielski defensor do dzisiaj jest jednym z najdroższych na świecie. Man Utd w momencie, gdy go pozyskiwał, przeznaczył na transakcję 87 milionów euro. Wystąpił w angielskiej drużynie 175 spotkań, notując w nich siedem trafień i pięć asyst. Jako zawodnik Czerwonych Diabłów wygrał Puchar Ligi Angielskiej.

