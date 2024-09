Barcelona obejdzie się smakiem? Piłkarz woli Real Madryt

FC Barcelona jest zainteresowana pozyskaniem Jeremiego Frimponga. Sam piłkarz wolałby jednak przenieść się do Realu Madryt - podaje serwis Fichajes.net.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Hansi Flick

Frimpong chętny na transfer do Realu, w tle zainteresowanie Barcelony

Hansi Flick na prawej obronie dysponuje tylko dwoma zawodnikami, w tym Julesem Kounde, który jest nominalnym stoperem. Niemiecki szkoleniowiec oprócz francuskiego defensora może jeszcze liczyć na młodziutkiego Hectora Forta. Nic więc dziwnego, że włodarze Barcelony szukają na rynku transferowym nowego prawego obrońcy.

Letnie okienko dopiero co się zamknęło, lecz już za kilka miesięcy otwiera się zimowe okno. Jak podaje hiszpański portal “Fichajes.net”, uwagę Blaugrany w kontekście transferu w niedalekiej przyszłości przykuł Jeremie Frimpong. 23-letni wahadłowy od kilku sezonów imponuje formą w barwach Bayeru Leverkusen, z którym ostatnio wygrał Bundesligę.

Jednak zgodnie z doniesieniami wyżej wspomnianego serwisu sam piłkarz ma zupełnie inne plany. Siedmiokrotny reprezentant Holandii co prawda jest zainteresowany przeprowadzką do La Ligi, ale wolałby przenieść się do Realu Madryt.

Zatem niewykluczone, że boczny defensor będzie kontynuował swoją karierę na Estadio Santiago Bernabeu. Ceniony obrońca może trafić do mistrza La Ligi razem z Xabim Alonso, który jest głównym kandydatem na następcę Carlo Ancelottiego.

Jeremie Frimpong z powodzeniem przywdziewa koszulkę zespołu Aptekarzy od stycznia 2021 roku, kiedy trafił na BayArenę za 11 milionów euro z Celticu Glasgow. Transfer okazał się strzałem w dziesiątkę, a Bayer Leverkusen na sprzedaży swojej gwiazdy zarobi fortunę.