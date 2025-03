fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Frimpong w Premier League? Manchester United już działa

Jeremie Frimpong po tym sezonie ma opuścić szeregi Bayeru Leverkusen. W zeszłym roku udało się go przekonać do kontynuowania kariery w ekipie Xabiego Alonso, ale teraz będzie inaczej. Gwiazdor uważa, że jest gotowy, aby postawić kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze i dołączyć do klubu z najwyższej półki. 24-latek nie może narzekać na brak zainteresowania. Media od wielu miesięcy łączą go z takimi drużynami, jak Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, Liverpool, Manchester City czy Manchester United.

To właśnie Czerwone Diabły uchodzą w tej chwili za faworytów. Dziennikarz Graeme Bailey poinformował, że w ostatnich tygodniach angielski gigant podjął konkretne rozmowy z otoczeniem zawodnika. Celem jest przekonanie go do wybrania właśnie tego projektu i przenosin na Old Trafford. Nie będzie łatwo, ponieważ Manchester United dalej znajduje się w sportowym kryzysie i najprawdopodobniej nie zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Frimpong jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. Wraz z Bayerem udało mu się dogadać w sprawie wysokości oferty, jaka zostanie za niego zaakceptowana. Wystarczy około 40 milionów euro, co w przypadku zawodnika o takim potencjale uchodzi za promocję.

Reprezentant Holandii może z powodzeniem występować na kilku pozycjach. W Bayerze najczęściej gra na prawym wahadle, ale Xabi Alonso wystawia go również na skrzydle.