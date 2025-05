Jednoznaczne słowa trenera. Czy Juventus zareaguje?

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Igor Tudor na wylocie z Juve? Chorwat czeka na jasny sygnał

Juventus finalnie wywalczył miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. Tym samym ekipę z Turynu czeka w najbliższym czasie nie tylko rywalizacji w Klubowych Mistrzostwach Świata, ale tez w elitarnych europejskich rozgrywkach. W każdym razie nie wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za drużynę. W rozmowie ze Sky Sport Italia na jednoznaczny przekaz pozwolił sobie aktualny opiekun Bianconerich.

Dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli już przekazywał, że decyzja o zatrzymaniu szkoleniowiec zostanie podjęta po tegorocznych rozgrywkach, dając do zrozumienia, że to będzie miało miejsce po turnieju w Stanach Zjednoczonych. Trener nalega natomiast, aby miało to miejsce wcześniej.

– Chciałbym, aby decyzja o mojej przyszłości była znana wkrótce. Nie po Klubowych Mistrzostwach Świata, ale jeszcze przed nimi – rzekł Igor Tudor przed kamera Sky Sport Italia.

– Jestem szczęśliwy. Osiągnęliśmy coś, ale życie trenera musi elastyczne. Zawsze jesteś na krawędzi; wszystko zależy od wyników. Musisz skupić się na rozwoju zespołu i znaleźć smak i przyjemność wykonywania tej pracy. Nic by się dla mnie nie zmieniło, gdybyśmy nie wygrali dzisiaj. Nie zmieniłoby to sposobu, w jaki postrzegam siebie. Oczywiście, wygrywanie jest lepsze niż przegrywanie – dodał Chorwat.

Juve zacznie Klubowe Mistrzostwa Świata 19 czerwca od potyczki z Al-Ain. Kolejnymi przeciwnikami turyńczyków będą Wydad oraz Manchester City. W mediach natomiast nie brakuje spekulacji, że do Juventusu ma wrócić Antonio Conte, niepotrafiący się porozumieć z Aiurelio De Laurentiise w sprawie dalszej pracy w SSC Napoli po wygraniu mistrzostwa Serie A.

