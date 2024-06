Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Conor Gallagher ostatecznie może zostać w Chelsea

Kontrakt Conora Gallaghera z Chelsea obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co stawia przyszłość środkowego pomocnika pod dużym znakiem zapytania. 24-latek najchętniej pozostałby w Londynie, ale zupełnie inne plany w sprawie angielskiego zawodnika mają włodarze The Blues. Klub ze Stamford Bridge chciałby sprzedać trzynastokrotnego reprezentanta Synów Albionu i to za konkretne pieniądze, by poprawić swój bilans przychodów i kosztów.

Jak podaje brytyjski dziennik “The Guardian”, sam piłkarz może jednak naciskać na kontynuowanie swojej kariery w Chelsea i odejść dopiero po zakończeniu sezonu 2024/2025, kiedy będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu. Gdyby Conor Gallagher ostatecznie zdecydował się na przeprowadzkę już w tym letnim okienku, to 24-letni pomocnik może liczyć na propozycje od Tottenhamu Hotspur, Newcastle United oraz Aston Villi.

Reprezentant Anglii przez całą dotychczasową karierę przebywał w ekipie The Blues, choć dużo czasu spędził również na wypożyczeniach do takich klubów jak Charlton Athletic, Swansea City, West Bromwich Albion czy Crystal Palace. Conorowi Gallagherowi zdecydowanie najlepiej szło w zespole popularnych Orłów, gdzie zaimponował skautom Chelsea i następnie już na stałe zakotwiczył w pierwszej drużynie Niebieskich.