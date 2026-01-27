Jeden z najlepszych piłkarzy Barcelony chce odejść przez Yamala!

Lamine Yamal może stać się powodem głośnego odejścia z Barcelony. Serwis El Nacional twierdzi, że bezpośredni rywal Hiszpana na skrzydle myśli o zmianie klubu.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal może doprowadzić do odejścia Bardghjiego

W Barcelonie panuje przekonanie, że Roony Bardghji to jeden z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy w obecnej kadrze. Szwed gdy tylko dostawał szansę, potrafił pokazać jakość, odwagę w pojedynkach jeden na jeden i dojrzałość, która rzadko idzie w parze z piłkarzami w jego wieku. Okazuje się jednak, że niedługo Duma Kataloni może go stracić.

Szwed gra na prawej stronie ataku, czyli dokładnie tam, gdzie niepodważalną pozycję ma Lamine Yamal. Wychowanek Barcelony jest dziś jednym z filarów projektu, gra praktycznie wszystko i skupia na sobie największą uwagę. W klubie nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie na nim będzie opierać się ofensywa przez kolejne lata.

Dla Bardghjiego oznacza to bardzo ograniczone perspektywy. Mając 20 lat, zawodnik uważa, że potrzebuje regularnej gry, by się rozwijać. Obawia się, że pozostanie w roli rezerwowego w kluczowym momencie kariery może zahamować jego progres, nawet jeśli klub nadal widzi w nim duży potencjał.

Według El Nacional piłkarz miał już przekazać, że chciałby odejść latem. Najbardziej realnym scenariuszem jest wypożyczenie, które da mu minuty i większą rolę w zespole. Barcelona nie zamyka się jednak także na transfer definitywny, jeśli pojawi się oferta korzystna dla obu stron.