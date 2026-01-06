AS Roma może wzmocnić linię obrony w zimowym okienku transferowym. Na celowniku rzymskiego klubu znajduje się stoper Fenerbahce Stambuł, Jayden Oosterwolde - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini - trener Romy

Jayden Oosterwolde przymierzany do Romy

AS Roma wciąż może marzyć o wygraniu mistrzostwa Włoch. Zespół Giallorossich ma obecnie na swoim koncie 33 punkty, zajmuje 6. miejsce w tabeli Serie A i traci 6 oczek do prowadzącego w stawce Interu Mediolan. Trener rzymskiej drużyny – Gian Piero Gasperini – liczy na poważne wzmocnienia składu w zimowym okienku transferowym, które mogłyby realnie zwiększyć szanse ekipy Wilków na zdobycie upragnionego tytułu mistrzowskiego.

Włoski szkoleniowiec chce przede wszystkim podnieść poziom rywalizacji na pozycji stopera, co może wpłynąć na sytuację reprezentanta Polski – Jana Ziółkowskiego. Jak poinformował Ekrem Konur, AS Roma wykazuje zainteresowanie sprowadzeniem defensora Fenerbahce Stambuł – Jaydena Oosterwolde’a. Turecki klub wysoko ceni swojego zawodnika i oczekuje za niego kwoty oscylującej w granicach 25 milionów euro.

Jayden Oosterwolde występuje w barwach zespołu Żółtych Kanarków od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Sukru Saracoglu Stadyumu za 6 milionów euro z Parmy Calcio. Wszechstronny piłkarz w trwającym sezonie rozegrał 25 spotkań i zanotował 1 asystę. 24-letni Holender może grać zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie defensywy.