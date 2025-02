Atletico wybrało następcę De Paula. Planuje osłabić ligowego rywala

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Javi Guerra przymierzany do Atletico Madryt

Rodrigo De Paul może odejść z Atletico Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Kontrakt środkowego pomocnika z ekipą Los Rojiblancos obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku, a strony póki co nie dogadały się w sprawie nowej umowy. Według mediów 75-krotny reprezentant Argentyny może dołączyć do Leo Messiego w Interze Miami. Jeśli tak się stanie, to stołeczny klub będzie zmuszony do znalezienia następcy 30-latka.

Atletico Madryt przygotowało się już na taki scenariusz i wytypowało nazwisko zawodnika, która potencjalnie wejdzie w buty Rodrigo De Paula. Jak podaje hiszpańska strona “Fichajes.net”, Diego Simeone bardzo docenia umiejętności Javiego Guerry, po którego może sięgnąć najbliższego lata. 21-letni Hiszpan byłby idealnym następcę dużo starszego Argentyńczyka. Warto dodać, że środkowy pomocnik uchodzi za jeden z największych talentów w La Lidze.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Villarrealu, a w 2019 roku trafił do akademii Valencii. W połowie 2023 roku Javi Guerra stał się pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny klubu z Estadio Mestalla i udało mu się zadebiutować w hiszpańskiej ekstraklasie. Dotychczasowy bilans młodego zawodnika w zespole Nietoperzy wygląda następująco – 75 meczów, 6 bramek i 3 asysty. Jego wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro.