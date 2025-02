Arsenal faworytem wyścigu o zakontraktowanie angielskiej perełki

Jamie Bynoe-Gittens wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Jak donosi brytyjski serwis TBR Football, faworytem do pozyskania 20-letniego skrzydłowego jest Arsenal, który szuka poważnego wzmocnienia linii ataku.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Jamie Bynoe-Gittens przeprowadzi się do Arsenalu?

Jamie Bynoe-Gittens to bez wątpienia zawodnik z ogromnym potencjałem. 20-letni skrzydłowy od dłuższego czasu błyszczy w szeregach Borussii Dortmund. Świetna forma lewego napastnika nie uchodzi uwadze europejskich gigantów. Wielkie kluby bacznie monitorują postępy młodzieżowego reprezentanta Anglii, a jeden z potentatów wysunął się właśnie na prowadzenie w wyścigu o zakontraktowanie bardzo utalentowanego piłkarza.

Jak donosi brytyjski serwis “TBR Football”, w tym momencie największe szanse na pozyskanie wychowanka Reading ma Arsenal. Jednak sprowadzenie Jamiego Bynoe’a-Gittensa będzie możliwe dopiero podczas najbliższego letniego okienka transferowego, więc do tego czasu wiele może się zmienić. Londyński klub potrzebuje wzmocnienia linii ataku, dlatego wyrósł na faworyta do ściągnięcia perspektywicznego atakującego.

Jamie Bynoe-Gittens dołączył do akademii Borussii Dortmund we wrześniu 2020 roku, a dwa lata później awansował do pierwszej drużyny. W aktualnej kampanii angielski snajper rozegrał 35 meczów, strzelił 11 goli i zaliczył 4 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową zdolnego zawodnika na 50 milionów euro, choć w mediach mówi się, że niemiecki klub będzie oczekiwał za swoją gwiazdą dwa razy tyle, czyli 100 milionów euro.