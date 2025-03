FIFA wyrzuciła uczestnika Klubowych Mistrzostw Świata! To klub znanego piłkarza

Club Leon został oficjalnie wyrzucony z Klubowych Mistrzostw Świata. FIFA swoją decyzję tłumaczy naruszeniem przepisów, ponieważ w turnieju udział bierze Pachucha, należąca do tego samego właściciela.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata

Club Leon nie zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata

Klubowe Mistrzostwa Świata w 2025 roku po raz pierwszy w historii odbędą się w zupełnie nowym formacie. Turniej ma przypominać Mistrzostwa Świata, które znamy z piłki reprezentacyjnej. O trofeum powalczą 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do fazy pucharowej awansują dwa najlepsze zespoły. O pierwszy historyczny puchar uczestnicy powalczą w Stanach Zjednoczonych.

W piątek po południu świat obiegła zaskakująca informacja, ponieważ jeden z uczestników został oficjalnie wyrzucony z turnieju. W Klubowych Mistrzostwach Świata udziału nie weźmie meksykański Club Leon, czyli drużyna znanego piłkarza – Jamesa Rodrigueza.

FIFA decyzję o wyrzuceniu Club Leon z Klubowych Mistrzostw Świata tłumaczy faktem, że doszło do naruszenia przepisów. Prawo gry w rozgrywkach wywalczył także inny meksykański zespół – Pachuca. Problem w tym, że oba kluby mają jednego właściciela, na co nie pozwala regulamin. Pachuca w całym zamieszaniu nie ucierpi, ponieważ światowa federacja piłkarska dopuściła ich do gry w turnieju.

Club Leon w Klubowych Mistrzostwach Świata miał zagrać w grupie D z Flamengo, Esperance Tunis i Chelsea. Ostatecznie ich miejsce zajmie inna drużyna, lecz jak na razie FIFA nie podała, kto zostanie nowym uczestnikiem prestiżowych rozgrywek.

Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się w dniach 15 czerwca – 13 lipca. Finał turnieju zaplanowano na MetLife Stadium w New Jersey.