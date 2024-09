Świerczok wraca do Ekstraklasy! Transfer potwierdzony

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jakub Świerczok

Oficjalnie: Jakub Świerczok wzmocnił Śląsk Wrocław

Jakub Świerczok wraz z końcem czerwca przestał być zawodnikiem japońskiego Omiya Ardija. Wygasający kontrakt polskiego napastnika nie został przedłużony, zatem jego druga już w karierze azjatycka przygoda dobiegła końca. Sytuacja związana z przyszłością sześciokrotnego reprezentanta naszego kraju wreszcie się wyjaśniła.

We wtorek Jakub Świerczok wylądował w nowym klubie. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej transfer 31-latka został przedstawiony przez Śląsk Wrocław. Wychowanek akademii Cracovii oraz Polonii Bytom związał się z wicemistrzem Polski kontraktem, który będzie obowiązywał do końca trwającego sezonu. Strony również zawarły opcję przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.

– Mieliśmy okazję obserwować Kubę w treningu i zorientować się w jego dyspozycji, co pomogło nam w podjęciu decyzji. Z perspektywy drużyny może być dla nas ważnym wsparciem, bo wiem, że ostatnie, co zawodnik traci, to instynkt strzelecki. Nikt nie odmówi Jakubowi umiejętności strzelania goli. Wraca do Polski bardziej dojrzały, głodny gry i chcemy zbudować jego formę, by trafiał do siatki i pomagał zespołowi, bo ma ku temu wystarczająco dużo jakości – powiedział Jacek Magiera.

Jakub świerczok to niezwykle doświadczony zawodnik. 31-latek na boiskach Ekstraklasy rozegrał do tej pory łącznie 95 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 42 trafienia oraz dziewięć asyst.

