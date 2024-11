SPP Sport Press Photo. /Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior najpierw na wypożyczenie do Włoch, a potem wykup?!

Jakub Kiwior nie ma od początku swojej przygody z Arsenalem pewnego miejsca w składzie. Co więcej, reprezentant Polski bardzo często jest krytykowany za słabe występy i zamieszany w stratę goli przez Kanonierów. Można się więc spodziewać, że być może już w zimie, a jeśli nie, to w lecie środkowy obrońca pożegna się z klubem. O takiej możliwości mówiło się od dawna, ale ostatnio coraz częściej wymienia się potencjalnych nowych pracodawców Kiwiora.

Na tej liście do tej pory znajdowały się takie marki jak Juventus czy AC Milan, ale teraz dołączył do nich nowy klub. Według informacji przekazanych przez “Radio Kiss Kiss”, aktualny lider tabeli Serie A, a więc zespół SSC Napoli jest zainteresowany pozyskaniem Jakuba Kiwiora. Dużym zwolennikiem samego Polaka ma być Antonio Conte, który zabiega aby to właśnie 24-latek wzmocnił jego linę defensywną.

Jak podaje powyższe źródło, w grę ma wchodzić wypożyczenie już tej zimy i ma ono trwać do końca sezonu, a więc do czerwca 2025 roku. W umowie ma być jednak także zapis o możliwości wykupu Kiwiora, ten ma opiewać na mniej więcej 20 milionów euro. Byłaby to więc dość atrakcyjna cena, szczególnie, że w Arsenalu trudno będzie się obrońcy przebić i klub może chcieć się go pozbyć i coś za niego dostać.

