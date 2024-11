Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Jr. odejdzie z Realu? Arabowie chcą zaoferować 300 milionów euro

Vinicius Junior to w ostatnim czasie jedno z najgorętszych nazwisk w futbolowym świecie. A to de facto za sprawą wielu aspektów. Z jednej strony nadal dogorywają komentarze po ostatniej gali Złotej Piłki, gdzie według wielu ekspertów to właśnie on, a nie Rodri zasłużył na tę nagrodę. Z drugiej zaś komentowane jest zbojkotowani owej gali przez nie tylko Brazylijczyka, ale i cały Real Madryt. Z trzeciej, to oczywiście gra i forma Viniciusa, który w tym sezonie ma już dziewięć goli oraz siedem asyst w 16 meczach.

Jest też jeszcze jeden aspekt. Powracające dyskusje na temat jego odejścia z Realu Madryt. Już latem spekulowało się na temat zainteresowania osobą Viniciusa Juniora ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. Teraz, gdy zbliża się zimowe okienko transferowe temat ten powraca i to ze zdwojoną siłą.

Według informacji przekazanych przez Fichajes.net, zespół Al-Hilal jest gotów zaproponować za gwiazdora Realu Madryt aż 300 milionów euro. Byłby to największy transfer w historii, bowiem do tej pory rekord ten został ustanowiony przez Neymara, który trafił do PSG z Barcelony za 222 miliony euro. Klub z Półwyspu Arabskiego szuka następcy Neymara, który wkrótce najprawdopodobniej opuści zespół.

Jak przytacza powyższe źródło, Vinicius Junior z miejsca stałby się najlepiej zarabiającym zawodnikiem na świecie. Zaś Królewscy otrzymaliby ogromną sumę, którą mogliby sfinansować sprowadzenie takich graczy jak Alphonso Davies, Trent Alexander-Arnold oraz Florian Wirtz.

