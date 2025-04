fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior bez przyszłości w Arsenalu?

Jakub Kiwior awaryjnie wystąpił w hitowym dwumeczu z Realem Madryt w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Kibice obawiali się, że ten nie zdoła zastąpić kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa, ale zaliczył dwa świetne występy. Pomógł Arsenalowi w pokonaniu giganta i niespodziewanym awansie do półfinału elitarnych rozgrywek. Polak zebrał bardzo dobre recenzje w angielskich mediach, choć to wcale nie musi wpłynąć na jego przyszłość na Emirates Stadium.

Do pewnego momentu odejście Kiwiora zdawało się być przesądzone. Później wskoczył do gry, co było sugestią, że Mikel Arteta niekoniecznie chce z niego zrezygnować i zatrzyma go w Londynie na kolejny sezon. Reprezentant Polski ma jednak dość pełnienia roli rezerwowego i chce odgrywać ważną rolę w zespole. Wiele wskazuje na to, że w ekipie Kanonierów nie zdoła tego wywalczyć, gdyż ci interesują się sprowadzeniem kolejnego środkowego obrońcy już podczas tego lata.

Na radary Arsenalu trafił rozchwytywany Dean Huijsen. Nastoletni defensor uchodzi za wielki talent i cieszy się zainteresowaniem najmocniejszych klubów w Europie. Bournemouth jest przekonane, że sprzedaż nastąpi już tego lata. Hiszpan odpowiedział na potencjalny transfer do Realu Madryt czy Bayernu Monachium, sugerując, że woli pozostać w Premier League i trafić do jednego z tutejszych gigantów.

Arsenal widzi w Huijsenie opcję na teraz, ale także na dalszą przyszłość. Jego przybycie będzie jednoznacznie ze sprzedażą Kiwiora. Polak pozostaje celem transferowym klubów z Serie A.