Jagiellonia sondowała transfer piłkarza Legii. Zaskoczenie

Legia Warszawa nie wyklucza odejść kilku piłkarzy. W tym gronie jest Kacper Chodyna. Transfer skrzydłowego sondowała Jagiellonia Białystok - ujawnia Tomasz Włodarczyk w programie na kanale „Meczyki”.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Chodyna był łączony z Jagiellonią. Może opuścić Legię

Legia Warszawa nie wyklucza kolejnych zmian w kadrze. Marek Papszun negatywnie zweryfikował kilku piłkarzy, którzy nie mają przyszłości przy Łazienkowskiej. Blisko odejścia był Kacper Chodyna, choć jego sytuacja nieco zmieniła się po kontuzji Pawła Wszołka. Skrzydłowy w dalszym jednak ciagu nie ma zaufania trenera Papszuna i może opuścić stolicę Polski. To ruch, który z dużym zadowoleniem przyjmą kibice – niespecjalnie bowiem cenią Chodynę, za którego Legia swego czasu płaciła blisko milion euro.

Chodyna jest przymierzany do opuszczenia Legii i gry dla innego klubu z Ekstraklasy. Naturalnym kierunkiem jest Zagłębie Lubin – grał tam przed przeprowadzką do stolicy. Ekipę Leszka Ojrzyńskiego dopiero co opuścił Kajetan Szmyt, więc zdecydowanie brakuje w ofensywie dynamiki. Tomasz Włodarczyk informuje, że Miedziowi faktycznie uchodzą za głównych kandydatów.

W pewnym momencie do tego transferu szykowała się też Jagiellonia Białystok. Pojawiły się nawet z jej strony zapytania, ale finalnie temat upadł. Klub z Podlasia w miejsce Oskara Pietuszewskiego ściągnął właśnie wspomnianego wcześniej Szmyta.

Ten ruch ze strony Jagiellonii byłby na pewno wielkim zaskoczeniem. Chodyna nie uchodzi za ligową czołówkę, a w Legii głównie rozczarowuje.