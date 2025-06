Jagiellonia Białystok jest blisko pozyskania Bartłomieja Wdowika, o czym poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna". Dla lewego obrońcy będzie to powrót do Białegostoku.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia blisko powrotu Bartłomieja Wdowika

Jagiellonia Białystok ma za sobą kolejny bardzo dobry sezon. Byli już mistrzostwie Polski zakwalifikowali się aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, a z kolei w PKO Ekstraklasie zajęli trzecie miejsce, co powoduje, że w kolejnej kampanii znów zagrają w eliminacjach europejskich pucharów. Do tego udało się wygrać także Superpuchar Polski. Niemniej w ostatnich dniach i tygodniach zespół z Białegostoku raczej sprzedawał swoim zawodników, co powoduje niepokój wśród kibiców.

Teraz jednak ma się to zmienić, bowiem coraz więcej mówi się o nowych twarzach, które mogą zawitać do zespołu Dumy Podlasia. Jedną z nich jest dobrze znana w Jagiellonii twarz Bartłomieja Wdowika, który ma wrócić do swojego byłego zespołu. Według informacji przekazanych przez Pawła Gołaszewskiego z tygodnika „Piłka Nożna”, lewy obrońca lub też wahadłowy ma zostać wypożyczony z opcją wykupu z portugalskiej FC Braga, a rozmowy są zaawansowane.

Bartłomiej Wdowik w minionym sezonie rozegrał w sumie 22 mecze, w których zanotował dwie asysty. Grał jednak głównie na wypożyczeniu w ekipie Hannoveru 96 w 2. Bundeslidze. Gdy wyjeżdżał z Polski, był kluczową postacią Jagiellonii w mistrzowskim sezonie.

Zobacz także: Nie tylko Skorża! Kolejny kandydat na selekcjonera odpada