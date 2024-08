fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia bliska wzmocnienia ofensywy

Jagiellonia Białystok kontynuuje zmagania w eliminacji Ligi Mistrzów. W minionym tygodniu awansowała do trzeciej rundy, gdzie zmierzy się w dwumeczu z FK Bodo/Glimt. W międzyczasie zaliczyła bezbłędny start w Ekstraklasie, notując trzy wygrane w trzech pierwszych kolejkach. Zespół Adriana Siemieńca nie jest jeszcze skompletowany, a lada moment kibice mogą doczekać się kolejnego transferu. Do tej pory do mistrza Polski dołączyli Maksymilian Stryjek, Joao Moutinho, Lamine Diaby-Fadiga, Miki Villar oraz Tomas Silva. Tym razem chodzi o wzmocnienie ofensywy. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że Jagiellonia dopina transfer z Burnley. Chodzi o Darko Churlinova, który ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Schalke.

Mistrzowie Polski osiągnęli już porozumienie z zawodnikiem i teraz skupiają się w pełni na negocjacjach z Burnley. Churlinov dołączy do Jagiellonii w ramach wypożyczenia, ale szczegóły transakcji nie są jeszcze znane.

24-letni reprezentant Macedonii Północnej nie miał okazji zadebiutować w Premier League. Występował na jej zapleczu, a także w niemieckich Bundeslidze i 2. Bundeslidze. W 2022 roku Burnley płaciło za niego Stuttgartowi 3,5 mln euro.

Niewykluczone, że Churlinov jest sprowadzany do Jagiellonii w miejsce Dominika Marczuka, nieustannie łączonego z zagranicznym transferem. Przedstawiciele białostoczan zapowiadali, że bez kolejnych wzmocnień ofensywy się nie obędzie.