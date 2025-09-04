Jagiellonia Białystok może jeszcze wzmocnić defensywę. Kuba Seweryn twierdzi, że w klubie wciąż aktualny jest temat powrotu Miłosza Matysika.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia może postawić na Matysika. To kandydat do defensywy

Jagiellonia Białystok intensywnie pracowała nad wzmocnieniami przed terminem zgłaszania kadry do rozgrywek Ligi Konferencji. Ostatecznie stanęło tylko na jednym wzmocnieniu – do zespołu dołączył Sergio Lozano. Kibice liczyli także na transfer jeszcze jednego środkowego obrońcy, bowiem po odejściach Mateusza Skrzypczaka, Enzo Ebosse i Adriana Diegueza ta pozycja zdaje się być najsłabszym punktem kadry.

Białostoczanie nie dopięli żadnej ciekawej opcji, ale nie oznacza to, że już nikt do nich nie dołączy. Wciąż aktualny jest bowiem temat pozyskania Miłosza Matysika, który występował już w Jagiellonii przed zagranicznym transferem. Aris Limassol definitywnie skreślił 21-latka, a jego przedstawiciele rozmawiali już z władzami podlaskiego klubu o interesującym powrocie.

Dlaczego ucieszyłby mnie transfer Miłosza Matysika?



Jeśli jakiś stoper przyjdzie do @Jagiellonia1920 w najbliższych dniach, będzie to Miłosz Matysik. To właśnie z jego powodu we wtorek w klubie był Marek Citko z kolegą menedżerem.



Podczas finalizowania transferu Sergio Lozano,… pic.twitter.com/Rm0T2DWeCl — Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) September 4, 2025

Jagiellonia nie wyklucza tego ruchu, ale musi dogadać się z Arisem. Matysik czeka na decyzję i liczy, że uda mu się zmienić klub. Co najważniejsze, białostoczanie mogą go zgłosić do europejskich rozgrywek z listy B, więc Adrian Siemieniec dostałby jeszcze jednego środkowego defensora.

Matysik był też łączony z Lechią Gdańsk. Z Jagiellonią pożegnał się w styczniu 2024 roku. Dla Arisu rozegrał w sumie 32 spotkania.