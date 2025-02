Jagiellonia Białystok sfinalizowała transfer. Skrzydłowy wrócił do Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok dokonała czwartego transferu podczas zimowego okienka transferowego. Do zespołu mistrzów Polski trafił Edi Semedo z Arisu Limassol.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Nowy skrzydłowy w Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok wzmocniła swoją kadrę w drugiej części sezonu. Edi Semedo dołączył do Żółto-Czerwonych na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu z cypryjskiego Arisu Limassol. 25-letni portugalski skrzydłowy będzie występował z numerem 7 na koszulce.

Semedo przez ostatni rok reprezentował barwy Arisu. Łącznie w cypryjskim zespole rozegrał 35 meczów, w których zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Wcześniej grał w Radomiaku Radom, gdzie w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 wystąpił w 18 meczach i cztery razy wpisał się na listę strzelców.

Portugalski skrzydłowy to wychowanek Benfiki Lizbona. W styczniu 2024 roku przeniósł się z Radomiaka do Arisu za 300 tysięcy euro. Semedo w ojczyźnie grał również między innymi w CD Mafra oraz FC Penafiel. Jagiellonia to trzeci zagraniczny klub w jego karierze.

Duma Podlasia w miniony czwartek wygrała na wyjeździe TSC Baćka Topola (3:1) i jest o krok od awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji. Zimą Białystok opuścił Nene, który zdecydował się na transfer do chińskiego klubu Yunnan Yukun. Z kolei zespół wcześniej wzmocnili Enzo Ebosse, Leon Flach oraz Norbert Wojtuszek.