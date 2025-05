Jagiellonia Białystok ogłosiła pierwszy letni transfer. Na mocy wolnej transakcji trzyletni kontrakt podpisał z nią Dimitris Rallis, który występował do tej pory w Eredivisie.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia wzmacnia atak. Ściągnęła 20-letniego napastnika

Jagiellonia Białystok do samego końca nie była pewna występów w europejskich pucharach. W ostatniej kolejce zremisowała z Pogonią Szczecin, co pozwoliło jej zająć miejsce na najniższym stopniu podium Ekstraklasy. W przyszłym sezonie ponownie będzie grać na trzech frontach. Przed pionem sportowym bardzo trudne wyzwanie, bowiem latem ma dojść do wielu zmian w kadrze zespołu. Niewykluczone są odejścia Afimico Pululu, Sławomira Abramowicza i Mateusza Skrzypczaka, a także wypożyczonych Darko Churlinova, Joao Moutinho i Enzo Ebosse.

We wtorek Jagiellonia ogłosiła pierwszy letni transfer. W ramach wolnej transakcji ściągnęła 20-letniego napastnika. To Dimitris Rallis, który związał się z białostockim klubem trzyletnim kontraktem.

Do tej pory młody Grek reprezentował barwy Heerenveen. W tym sezonie zaliczył w Eredivisie 23 występy, notując w nich dwie bramki oraz asystę. Jagiellonia dostrzega w nim spory potencjał i liczy na jego rozwój.

– To piłkarz obdarzony bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, świetnie wyszkolony technicznie i ukształtowany piłkarsko w wymagającym, holenderskim systemie szkolenia. Jego profil doskonale wpisuje się w naszą strategię budowy drużyny opartej na młodości, talencie i potencjale rozwojowym. Wierzymy, że przed nim bardzo dobry czas w naszym klubie i że szybko stanie się ważnym ogniwem naszej ofensywy. Pokładamy w nim spore nadzieje i jesteśmy przekonani, że jego transfer to inwestycja w przyszłość – tak nowego piłkarza Jagiellonii podsumował dyrektor Łukasz Masłowski.