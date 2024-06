fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Mistrz Polski przygotowuje się do walki o Ligę Mistrzów

Jagiellonia Białystok zakończyła sezon 2023/2024 zdobyciem historycznego, sensacyjnego mistrzostwa Polski. W środę ekipa Adriana Siemieńca wznowi treningi po krótkich wakacjach. Klub nieustannie przygotowuje się natomiast do rywalizacji w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Jakub Seweryn z portalu Sport.pl podaje, że trwa finalizacja trzech nowych transferów. Będą to pierwsze nabytki Jagiellonii w trakcie letniego okienka.

Do zespołu z Podlasia mają dołączyć Filip Wolski, Maksymilian Stryjek oraz Lamine Diaby-Fadiga. Pierwszy z nich ma 18-latek i występował dla drugoligowych rezerw Lecha Poznań. Stryjek wróci z kolei do Polski po ponad dziesięciu latach spędzonych na Wyspach Brytyjskich. W Jagiellonii ma zastąpić Zlatana Alomerovicia, który po zdobyciu mistrzostwa postanowił zmienić klub.

Białostoczanie będą mieli również nowego napastnika. Diaby-Fadiga ma za sobą występy na zapleczu Ligue 1. 23-letni wychowanek Nicei był ostatnio związany z francuskim FC Paris.

📝 Jak nic się nie zmieni w ostatniej chwili, cała trójka – Filip Wolski, Lamine Diaby-Fadiga i Maksymilian Stryjek – ma podpisać z @Jagiellonia1920 dwuletnie kontrakty z opcją przedłużenia o kolejny rok. — Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) June 18, 2024

Cała trójka przebywa obecnie na testach medycznych. Jeśli nie wykażą żadnych nieprawidłowości, podpiszą dwuletnie kontrakty z Jagiellonią Białystok.

