fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Juventus zamierza sprowadzić gwiazdę Manchesteru United

Jadon Sancho wrócił do Manchesteru United po półrocznym wypożyczeniu do Borussii Dortmund i zakopał topór wojenny z Erikiem ten Hagiem. Wcześniej intensywnie rozpisywano się na temat jego najbliższej przyszłości, przekonując, że powrót na Old Trafford nie wchodzi w grę. Panowie zakończyli jednak konflikt i zapowiedzieli, że teraz zaczynają wszystko od nowa. Mimo tego, Anglik dalej jest łączony z transferem. Nie znalazł się w kadrze meczowej na dwie pierwsze kolejki Premier League. Choć z klubu docierają sygnały, że chodzi o problemy zdrowotne, nieoficjalnie mówi się, że zwyczajnie przegrał rywalizację o miejsce w składzie.

Przed końcem letniego okienka Sancho może jeszcze zmienić pracodawcę. Gdzie miałby trafić? Jego transferem nieustannie interesuje się Juventus, który dodatkowo finalizuje inne wzmocnienia. Stara Dama szykuje się do intensywnych ostatnich dni, podczas który sprowadzi kilku zawodników. W tej grupie znajduje się także Sancho.

Manchester United preferuje definitywną sprzedaż angielskiego skrzydłowego, a Juventus oczywiście w pierwszej kolejności będzie naciskał na wypożyczenie. Sancho miałby w Turynie zastąpić Federico Chiesę, który najprawdopodobniej dołączy do Barcelony. O 24-latku mówi się jeszcze w kontekście PSG. Media sugerowały, że mógłby być częścią transakcji, w ramach której na Old Trafford wylądowałby Manuel Ugarte.