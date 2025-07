Naomi Baker/ Alamy Na zdjęciu: Wolverhampton Wanderers - Newcastle United

Isak zastąpiony przez Norwega?

Newcastle nie jest nadzwyczajnie aktywne na rynku transferowym. Sroki, które jako jedna z sześciu drużyn będą reprezentowały Premier League w Lidze Mistrzów, do tej pory pozyskały tylko dwóch zawodników. Na St. James’ Park zameldowali się Anthony Elanga i Antoñito Cordero. Coraz więcej wskazuje na to, że The Toons będą musieli sprowadzić napastnika, ponieważ z odejściem łączony jest Alexander Isak.

Szwed zakomunikował klubowym władzom, iż zamierza zmienić miejsce pracy i dołączyć do Liverpoolu. Jeżeli 25-latek dopnie swego i odejście z Newcastle, 5. ekipa poprzedniego sezonu straci największą gwiazdę i najskuteczniejszego zawodnika. Kto może zastąpić byłego gracza Realu Sociedad? David Ornstein sugeruje hitowy ruch, natomiast Express & Star informuje o mniej emocjonującym nazwisku.

Pod skrzydła Eddiego Howe’a ma trafić Jorgen Strand Larsen. 21-krotny reprezentant Norwegii w minionych rozgrywkach Premier League zdobył 14 bramek w koszulce Wolverhampton. Jakie szanse na pozyskanie 25-latka mają Sroki? Wydaje się, że nie są one najwyższe, ponieważ Wilki już straciły jedną z kluczowych postaci, a więc Matheusa Cunhę.