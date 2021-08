Źródło: The Times

Zaskakujące informacje podał The Times. Inter Mediolan wkrótce straci kolejną gwiazdę. Do jednego z londyńskich klubów Premier League przeniesie się Lautaro Martinez.

Inter tego lata rozstanie się z kolejną gwiazdą

Do Premier League trafić ma Lautaro Martinez

Kwota transferu ma wynieść 60 milionów funtów

Trwa rozbiór mistrza Włoch

Letnie okno transferowe nie przestaje zaskakiwać. Regularnie pojawiają się informacje sugerujące hitowe zmiany barw klubowych. Królem letniego polowania jest Paris Saint-Germain. Niezwykle aktywne są kluby z Manchesteru, a także pozostałe ekipy z Premier League. Jednak żeby ktoś zyskał, ktoś musi stracić. Tym klubem jest Inter.

Aktualni mistrzowie Serie A tracą jedną gwiazdę po drugiej. Zaczęło się od odejścia trenera Antonio Conte. Kapitan opuścił statek zanim do PSG sprzedany został Achraf Hakimi. Wydawało się, że na tym koniec. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Kwestią czasu jest powrót Romelu Lukaku do Chelsea za 115 milionów euro. W Premier League zagrać może także inny kluczowy gracz włoskiej ekipy.

Nie jest tajemnicą, że Lautaro Martinez nie dogadał się z Interem w sprawie nowego kontraktu (aktualny wygasa 30 czerwca 2023 roku). Kością niezgody są oczekiwania finansowe, których mistrzowie Włoch nie chcą spełnić. Mimo tego mediolańczycy zapowiadali, że Argentyńczyk pozostanie na San Siro. Tak jednak nie będzie.

The Times poinformował, że Tottenham zapłaci Interowi za Martineza ponad 60 milionów funtów. Mniej więcej tyle domagali się włodarze Interu. Co ciekawe, Koguty nie zamierzają sprzedawać Harry’ego Kane’a. Anglik i Argentyńczyk mają zatem stworzyć zabójczy duet, który pozwoli im wrócić do ścisłej czołówki. Tottenham w walce o sprowadzenie 23-latka wyprzedził Arsenal.

