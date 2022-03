Źródło: AS

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Edinson Cavani ma przed sobą prawdopodobnie ostatnie miesiące jako zawodnik Manchesteru United. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu Urugwajczyk rozstanie się z klubem z Old Trafford. AS podaje natomiast, że po doświadczonego napastnika może zgłosić się Inter Mediolan.

Edinson Cavani prawdopodobnie po zakończeniu sezonu zakończy swoją przygodę z Man Utd

Chętnych na pozyskanie doświadczonego napastnika

AS podaje, że 35-latek znajduje się na celowniku Interu Mediolan

Cavani może wrócić do Serie A

Edinson Cavani w przeszłości grał już we Włoszech, broniąc barw Palermo, czy Napoli. Możliwe, że latem 35-latek wróci do Serie A. Chętni na pozyskanie zawodnika są aktualnie mistrzowie Włoch, szukający zastępstwa dla Alexisa Sancheza. Inter Mediolan byłby zainteresowany pozyskanie El Matadora na zasadzie wolnego transferu.

Wcześniej pojawiły się spekulacje, że Cavani może zdecydować się na powrót do Ameryki Południowej. Spekulowano również, że zawodniki może być rozważany jako wzmocnienie jednego z klubów MLS.

AS przekonuje natomiast, że do gry po Cavaniego może włączyć się przedstawiciel Serie A. Inter wydaje się żywo zainteresowany pozyskaniem piłkarza, który w 2013 spotkaniach w lidze włoskiej strzelili 112 goli.

Klub ze Stadio Giuseppe Meazza ma podobno plan, aby zaoferować Cavaniemu kontrakt na dwa lata. Urugwajczyk mógłby w Interze jednocześnie zostać ciekawą alternatywą dla innego doświadczonego piłkarza Edina Dzeko.

Cavani w tej kampanii wystąpił łącznie w 17 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i asystę.

