Paul Pogba

Paul Pogba to bez wątpienia jeden z tych zawodników, który budzi różne emocje. Dla jednych piłkarz jest postacią wybitną. Są jednak krytycy zawodnika, wychodzący z założenia, że ten miał potencjał, aby osiągnąć w karierze znacznie więcej. Piłkarz w jednym z ostatnich wywiadów opowiedział natomiast o tym, jak zmierzył się z depresją.

Paul Pogba w rozmowie z Le Figaro opowiedział o trudnym dla siebie czasie w trakcie kariery

Francuz ujawnił, że w czasie, gdy w Man Utd był Jose Mourinho, miał depresję

29-latek latem może rozstać się z klubem z Old Trafford

Pogba przeżywał trudne chwile w Man Utd

Paul Pogba ma kontrakt ważny z Man Utd tylko do końca czerwca tego roku. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik po zakończeniu sezonu rozstanie się z klubem z Old Trafford. Piłkarz łączony jest z przeprowadzką między innymi do takich klubów jak: Juventus, PSG, czy Real Madryt. Ostatnio z kolei reprezentant Francji opowiedział o tym, jak zmierzył się z depresją w rozmowie z Le Figaro.

– W pewnym momencie mojej kariery miałem depresję, ale nie chciałem o tym mówić. Czasami nie rozumiesz, co się z Tobą dzieje. Po prostu chcesz odizolować się od świata, być sam. To są niewątpliwe oznaki, że coś jest nie tak – mówił mistrza świata z 2018 roku.

– Wszystko zaczęło się, gdy Man Utd prowadził Jose Mourinho. Zaczynasz zadawać sobie pytania, obwiniając się, ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłeś. Wszyscy zawodowi sportowcy przeżywają takie chwile, ale prawie o tym nie mówią. Czujesz depresję w swoim ciele, w swojej głowie, a ten stan może trwać miesiącami, a nawet latami. Nie ma jednak zwyczaju mówić o tym publicznie. Zarabiamy dużo pieniędzy i nie możemy narzekać, ale to nie neguje faktu, że potrafimy przeżywać trudne chwile, tak jak inni ludzie – uzupełnił Pogba.

Francuski pomocnik drugą przygodę z klubem z Old Trafford zaczął w sierpniu 2016 roku. Pogba trafił do Man Utd z Juventusu za ponad 100 milionów euro. W tym sezonie zawodnik wystąpił łącznie w 23 meczach, notując w nich gola i dziewięć asyst.

