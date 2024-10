Inter rozważa transfer środkowego obrońcy. Chcą odmłodzić skład

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Jaka Bijol trafi do Interu?

Inter Mediolan poszukuje na rynku perspektywicznych zawodników, ale mających już pewne doświadczenie w futbolu na najwyższym poziomie.

Simone Inzaghi wykonuje fantastyczną pracę w Interze Mediolan. W poprzednim sezonie klub zdobył mistrzostwo w rozgrywkach Serie A. Włoch chciałby jednak pozyskać zawodników, którzy mogą odmłodzić skład.

Obecnie podstawowa para obrońców Interu to 36-letni Francesco Acerbi i 32-letni Stefan de Vrij, co powoduje, że priorytetem staje się wzmocnienie formacji defensywnej. Na radarze Inzaghiego znajduje się Jaka Bijol, środkowy obrońca Udinese. Słoweniec ma ważny kontrakt do 2027 roku.

Jaka Bijol miałby kosztować Inter 15 milionów euro. Nerazzurri nie są jednak jedynym klubem zainteresowanym pozyskaniem Bijola. Napoli również śledzi rozwój tego piłkarza i rozważa jego transfer.

Wygląda na to, że pomiędzy tymi klubami rozpocznie się rywalizacja o podpis Bijola. Zespoły będą chciały wzmocnić swoją defensywę przed kolejnym sezonem.

Udinese ma przed sobą ciężkie wyzwanie, żeby zatrzymać obrońcę, który jest kluczowym graczem w ich składzie. Jaka Bijol dotychczas rozegrał 67 spotkań w barwach włoskiego klubu. Wcześniej Słoweniec grał także w m.in. niemieckim Hannoverze. Najbliższe tygodnie pokażą, gdzie trafi utalentowany obrońca.

