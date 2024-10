Inter chce wzmocnić się w obronie. Celem piłkarz z Bundesligi

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Jonathan Tah znalazł się na liście życzeń Interu Mediolan

Inter Mediolan w tym sezonie broni mistrzowskiego tytułu. Nerazzurri nie zamierzają jednak osiadać na laurach. Ostatnio nie brakuje informacji na temat kandydatów do gry w ekipie z Serie A. Ciekawe informacje na ten temat przekazał dziennik “La Gazzetta dello Sport”.

Źródło twierdzi, że Inter jest jednym z klubów, który jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Jonathana Taha. 31-krotny reprezentant Niemiec aktualnie broi barw Bayeru Leverkusen. Niemniej jego kontrakt z klubem z Bay Arena obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. Tym samym 28-latek jest jedna z najciekawszych opcji na rynku transferowym.

Jasne jest, że mediolańska ekipa rozgląda się za nowymi opcjami do obrony, bo aktualnie linia defensywa Nerazzurrich opiera się na doświadczonych graczach. Mowa o Francesco Acerbim, Matteo Darmianie i Stefanie De Vriju. Każdy z zawodników ma już więcej niż 30 lat.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Tah to natomiast defensor, który trafił do Bayeru w lipcu 2015 roku. Trafił do ekipy z Leverkusen za 9,5 miliona euro z HSV. Jak dotąd wystąpił w ponad 260 spotkaniach w Bundeslidze. Zdobył w nich 13 bramek. Na koncie Taha zawodnika jest też 38 występów w drużynie narodowej.

Aktualni mistrzowie Serie A nie są jednak jedynym klubem, który chce pozyskać Taha. Wcześniej pojawiły się informacje, że zawodnik znajduje się też na celowniku takich ekip jak Bayern Monachium czy Liverpool.

Czytaj więcej: Greenwood zmieni klub? Możliwy transfer za 100 milionów euro